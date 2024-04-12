Госсовет КНР произвел кадровые перестановки

Пекин, 11 апреля /Синьхуа/ -- Госсовет КНР в четверг объявил о ряде кадровых перестановок. Лун Тэн был назначен заместителем министра науки и технологий, он больше не будет возглавлять Пекинский технологический университет.
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