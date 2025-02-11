Погода испытывает Крым на прочность

Погода испытывает Крым на прочностьТемпературные перепады и снегопады – это норма или нет? Как изменения в климате повлияют на регион? Нужно ли крымчанам опасаться глобального потепления? Что по этому поводу думают ученые, в «Интервью 24» рассказал кандидат географических наук, доцент кафедры … .