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Царьград

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Пленный повар ВСУ рассказал о вкусах командования: "Икра — обычное дело"

Пленный повар ВСУ рассказал о вкусах командования: "Икра — обычное дело"

Украинец, попавший в русский плен, признался, что его командование просило готовить стейки и тарталетки с икройВ распоряжении агентства ТАСС появилось видео, на котором пленный украинский боевик рассказывает, как проходила его служба.

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