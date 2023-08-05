IMAGO/ZOONAR.COM/YURI ARCURS PEO/GLOBALLOOKPRESS Мигранты из стран ближнего зарубежья ведут охоту на квадратные метры наших граждан.
МИГРАНТЫ НА ОХОТЕ: ДИАСПОРЫ ПРИКРЫВАЮТ, ЖЕРТВЫ — САМЫЕ БЕЗЗАЩИТНЫЕ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр
Мошенники,они и есть мошенники.При чём тут национальность? Опять "Царь-град" и опять лживый Кабанов.
Ответить
1 д.
Зоя Копань
Все эти мигранты из Средней Азии, которые вьезжают в нашу страну априори становятся мошенникам! Они пользуются нашей доверчивостью, доброжелательностью, желанием помочь ближним, они знают зачем вьезжают в нашу страну, заработать, неважно каким способом и на ком!
Ответить
22 час.
Свежие комментарии