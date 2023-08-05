СМИ. Актуальные новости - здесь

107 745 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим Маркин
    Всё так и есть: все проблемы - от чинов, приковать к тачке всего одного и жизнь в целом районе улучшится.. вот в в/ч ...СВО ВСКРЫЛА ЕЩЁ О...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Господи пошли чиновником, политикам мозги, зарплаты, премии, льготы, привилегии и неприкосновенность и т.д. у них уже...Яна Поплавская: "...
  • Anatoly Kiselev
    Получается что туда попали люди не проигодные для управления государством. Должна быть возможность убирать их не толь...Яна Поплавская: "...

МИГРАНТЫ НА ОХОТЕ: ДИАСПОРЫ ПРИКРЫВАЮТ, ЖЕРТВЫ — САМЫЕ БЕЗЗАЩИТНЫЕ

МИГРАНТЫ НА ОХОТЕ: ДИАСПОРЫ ПРИКРЫВАЮТ, ЖЕРТВЫ — САМЫЕ БЕЗЗАЩИТНЫЕ

IMAGO/ZOONAR.COM/YURI ARCURS PEO/GLOBALLOOKPRESS Мигранты из стран ближнего зарубежья ведут охоту на квадратные метры наших граждан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр
Мошенники,они и есть мошенники.При чём тут национальность? Опять &quot;Царь-град&quot; и опять лживый Кабанов.
Ответить
1 д.
Зоя Копань
Все эти мигранты из Средней Азии, которые вьезжают в нашу страну априори становятся мошенникам! Они пользуются нашей доверчивостью, доброжелательностью, желанием помочь ближним, они знают зачем вьезжают в нашу страну, заработать, неважно каким  способом и на ком!
Ответить
22 час.

Картина дня

наверх