МИГРАНТЫ НА ОХОТЕ: ДИАСПОРЫ ПРИКРЫВАЮТ, ЖЕРТВЫ — САМЫЕ БЕЗЗАЩИТНЫЕ

Мошенники,они и есть мошенники.При чём тут национальность? Опять "Царь-град" и опять лживый Кабанов.

Зоя Копань

Все эти мигранты из Средней Азии, которые вьезжают в нашу страну априори становятся мошенникам! Они пользуются нашей доверчивостью, доброжелательностью, желанием помочь ближним, они знают зачем вьезжают в нашу страну, заработать, неважно каким способом и на ком!