Житель Челябинской области осужден за совершение преступлений против половой неприкосновенности и убийства малолетней

Собранные следственными органами СК России по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.
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