Жутковатая заброшенная операционная немецкого уролога остается нетронутой уже почти 30 лет

Уролог из Германии доктор Клаус Крафт умер в 1988 году в возрасте 78 лет, а некогда роскошный дом в Бад-Вильдунгене, на севере земли Гессен, в котором он жил и работал, вот уже почти 30 лет остается нетронутым.