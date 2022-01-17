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Москвичам рассказали об изобретениях воспитанников детских технопарков

Москвичам рассказали об изобретениях воспитанников детских технопарков

17 января празднуется День детских изобретений. Сегодня в столице доступно более 20 детских технопарков, где юные горожане получают знания в областях промышленного дизайна, роботостроения и нанотехнологий, а также совершают научные открытия.

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