Москвичам рассказали об изобретениях воспитанников детских технопарков

17 января празднуется День детских изобретений. Сегодня в столице доступно более 20 детских технопарков, где юные горожане получают знания в областях промышленного дизайна, роботостроения и нанотехнологий, а также совершают научные открытия.
17 января празднуется День детских изобретений. Сегодня в столице доступно более 20 детских технопарков, где юные горожане получают знания в областях промышленного дизайна, роботостроения и нанотехнологий, а также совершают научные открытия.
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