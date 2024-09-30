В Салехарде заканчивается утепление фасадов самой большой школы

Это четырехэтажное учебное заведение в Обдорском микрорайоне сможет принять 1275 учеников. На данный момент готов железобетонный каркас здания, а также завершены работы по установке металлоконструкций, возведению внешних стен и монтажу кровли.
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