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На Западе попытались переложить ответственность за подрывы газопроводов в Балтике на Россию

На Западе попытались переложить ответственность за подрывы газопроводов в Балтике на Россию

Сотрудники Пенсильванского университета (США) подсуетились и выпустили доклад, в котором «доказывают маловероятность» причастности Вашингтона, Осло, а также украинских диверсантов к подрывам в 2022 году российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», проложенных на дне Балтийского моря.

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