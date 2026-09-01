📚 Более чем в 76% образовательных организаций Крыма сформированы попечительские советы Председатель Госсовета РК Владимир Константинов сообщил, что попечительские советы официально действуют в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования региона.
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