Бензин в РФ подорожал за неделю в среднем на 0,9%, в том числе в Тюменской области – на 20% – Росстат

За период с 25 по 31 августа цены на автомобильный бензин в России выросли в среднем на 0,9%. В том числе АИ-92 подорожал на 1%, АИ-95 – на 0,9%, АИ-98 (и выше) – 0,1%.
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