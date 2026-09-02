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Журнал «Профиль»

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Бензин в РФ подорожал за неделю в среднем на 0,9%, в том числе в Тюменской области – на 20% – Росстат

Бензин в РФ подорожал за неделю в среднем на 0,9%, в том числе в Тюменской области – на 20% – Росстат

За период с 25 по 31 августа цены на автомобильный бензин в России выросли в среднем на 0,9%. В том числе АИ-92 подорожал на 1%, АИ-95 – на 0,9%, АИ-98 (и выше) – 0,1%.

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