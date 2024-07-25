ВС РФ близки ко взятию гарнизона ВСУ близ центральной части Красногоровки в полное окружение

Российские войска близки к тому, чтобы захлопнуть крышку локального котла для ВСУ в Красногоровке. На данный момент в этом городе находится не менее тысячи украинских военнослужащих, из которых примерно 400-500 – в той части, которая с севера примыкает к центру города.