ВС РФ близки ко взятию гарнизона ВСУ близ центральной части Красногоровки в полное окружение

Российские войска близки к тому, чтобы захлопнуть крышку локального котла для ВСУ в Красногоровке. На данный момент в этом городе находится не менее тысячи украинских военнослужащих, из которых примерно 400-500 – в той части, которая с севера примыкает к центру города.
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