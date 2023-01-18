Dooralei

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Украинский продюсер Бардаш обвинил Лободу в неискренности

Украинский продюсер Бардаш обвинил Лободу в неискренности

Продюсер и экс-солист группы «Грибы» Юрий Бардаш раскритиковал поведение певицы Светланы Лободы. Фото: из открытых источников По словам музыканта, Лобода стала известной, добилась невероятных высок в карьере, но никогда не была искренним артистом.

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