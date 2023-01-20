Все люди врут: 5 способов вывести лжецов на чистую воду

Все врут. Возможно, вы помните, что так говорил актер Хью Лори устами доктора Хауса. Но на самом деле это высказывание изначально принадлежит Альберту Эйнштейну, который утверждал, что «все люди лгут, но это не страшно, никто друг друга не слушает».