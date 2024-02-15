«Сантос» первым вышел в плей-офф Лиги Паулиста. Sports.ru показывает турнир

«Сантос» обыграл «Сан-Паулу» (1:0) в 8-м туре и набрал 19 очков в группе А. На втором месте идет «Итуано» с 5 баллами, «Португеза» и «Санто-Андре» набрали по 3 очка и занимают соответственно 3-е и 4-е место, проведя 6 и 7 матчей.