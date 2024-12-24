На скамью подсудимых в Краснодарском крае отправлены обвиняемые в мошенничестве при строительстве городских сетей водоснабжения и водоотведения

Следственной частью СУ УВД по городу Сочи завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении шестерых жителей Сочи, Краснодара и Москвы в возрасте от 37 до 53 лет по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».