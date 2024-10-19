Заставляли молчать два года: Подрыв "Северных потоков" – увидел датский капитан, обвинили русских

Русских обвинили в лжи и пропаганде за перевод заявлений датского капитана в датской же прессе. Капитан видел американские суда накануне теракта на "Северных потоках", но его два года заставляли молчать.
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