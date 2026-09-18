Необычные симптомы ОРВИ: Одни пропали, другие обострились. Как распознать болезнь?

Пациенты, у которых диагностировали ОРВИ, жалуются на нетипичные симптомы.В России начался осенний период простудных заболеваний, который характеризуется необычным течением.
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