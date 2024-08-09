Минобороны сообщило об уничтожении техники и блиндажей ВСУ

Расчеты станковых противотанковых гранатометов СПГ-9 «Копье» Западной группировки Вооруженных сил РФ уничтожили легкобронированную технику и блиндажи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе поддержки действий штурмовых подразделений.
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