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Минобороны сообщило об уничтожении техники и блиндажей ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении техники и блиндажей ВСУ

Расчеты станковых противотанковых гранатометов СПГ-9 «Копье» Западной группировки Вооруженных сил РФ уничтожили легкобронированную технику и блиндажи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе поддержки действий штурмовых подразделений.

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