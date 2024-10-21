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Предвыборная гонка в США

Предвыборная гонка в США

Кампания по выборам президента США подошла к своей решающей и самой важной фазе. От того, как кандидаты на пост главы государства проведут вторую половину октября будет во многом зависеть результат, который они покажут на голосовании в ноябре.

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