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    Фото (пусть и постановочное) на помойке показывает, что господин Назаров, нашёл себя и своё место в жизниКогда переобувани...

Когда переобувание уже становится привычкой

Когда переобувание уже становится привычкой

Когда переобувание становится привычкой, его как-то уже и не замечаешь. Ну переобулся человек очередной раз - ну что тут такого? Эка невидаль! Не первый и не последний раз.

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Комментарии
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ALEKSANDR ROGOV
Всем пи-сам пи-сово! И не х-й плакаться и просится обратно в Россию! Этих продажных тварей надо не просто презирать, а кончать сразу как только попытаются проникнуть в Россию! Да и внутри России уже хватает просочившихся обратно, которых нужно гнать ссаными тряпками из России, а их кто-то проталкивает и на тв и в театрах, к ногтю и покровителей и самих гондонов!
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2 час.
ВАРЯГ РУС
Фото (пусть и постановочное) на помойке показывает, что господин Назаров, нашёл себя и своё место в жизни
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34 мин.
Пульхерия Djem
Подождите,он ещё болячками начнёит жонглировать,бить на жалость,и запросится на Родину умирать...
Ответить
31 мин.
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