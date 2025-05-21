ALEKSANDR ROGOV

Всем пи-сам пи-сово! И не х-й плакаться и просится обратно в Россию! Этих продажных тварей надо не просто презирать, а кончать сразу как только попытаются проникнуть в Россию! Да и внутри России уже хватает просочившихся обратно, которых нужно гнать ссаными тряпками из России, а их кто-то проталкивает и на тв и в театрах, к ногтю и покровителей и самих гондонов!