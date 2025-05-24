Десятки пьяных и бесправных водителей отстранены от управления в Приангарье

В минувшую пятницу Госавтоинспекция провела масштабные рейды по всей области, нацеленные на выявление злостных нарушителей ПДД – нетрезвых водителей и тех, кто позволяет себе садиться за руль без водительского удостоверения.
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