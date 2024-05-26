НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

61 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия
    я назвала бы его ПЕТРУШКОЙ на веревочке....у Байдена (не зелень)Маргарита Симонья...
  • Ольга Заварухина
    Милонов красавчик.Милонов призвал з...
  • Елена Верия (Безденежных)
    Сделал сам себе отсрочку, Он фальшивый президент… «Зе» - дешевая «просрочка», Лжец, мошенник, лицемер.Маргарита Симонья...

Александр Беглов поручил выкупить здание на шоссе Революции для создания нового культурного центра

Александр Беглов поручил выкупить здание на шоссе Революции для создания нового культурного центра

На это решение губернатора вдохновил обновленный центр «НОТА» Новый культурно-библиотечный центр «Место» расположится на шоссе Революции, отметил губернатор во время посещения обновленной «НОТЫ» в Красногвардейском районе Петербурга.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх