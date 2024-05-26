Александр Беглов поручил выкупить здание на шоссе Революции для создания нового культурного центра

На это решение губернатора вдохновил обновленный центр «НОТА» Новый культурно-библиотечный центр «Место» расположится на шоссе Революции, отметил губернатор во время посещения обновленной «НОТЫ» в Красногвардейском районе Петербурга.
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