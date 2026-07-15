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Царьград

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Совет безопасности предложил меры для защиты продовольственной безопасности

Совет безопасности предложил меры для защиты продовольственной безопасности

Совет безопасности России разработал рекомендации для усиления продовольственной безопасности страны, учитывая недостаточное финансирование аграрного сектора, износ оборудования и зависимость от импортных технологий в условиях санкционного давления.

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