Совет безопасности предложил меры для защиты продовольственной безопасности

Совет безопасности России разработал рекомендации для усиления продовольственной безопасности страны, учитывая недостаточное финансирование аграрного сектора, износ оборудования и зависимость от импортных технологий в условиях санкционного давления.
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