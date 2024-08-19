В Москве на Ходынском поле установят памятник Валерию Чкалову

Общая высота памятника оставит 8 метров Информационное агентство «Время Н» сообщило, что в честь 120-летия со дня рождения легендарного летчика-испытателя Валерия Чкалова, уроженца Нижегородской области, в Москве на Ходынском поле установят памятник.
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