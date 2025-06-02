WSJ: США приостановили максимальное санкционное давление на Иран

Пресс-секретарь Белого дома США Кэролайн Ливитт уведомила высокопоставленных чиновников Совета национальной безопасности, Минфина и Госдепартамента о приостановке всей работы по введению санкций в отношении Ирана.
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