Россияне стали на 61% чаще покупать книги о работе мозга

Продажи книг о мозге в России выросли на 61% за полгода, сообщили RTVI в издательстве АСТ. За первое полугодие 2026 года продажи литературы о работе мозга и когнитивном здоровье увеличились на 61,2% в штуках по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.