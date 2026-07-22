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Россияне стали на 61% чаще покупать книги о работе мозга

Россияне стали на 61% чаще покупать книги о работе мозга

Продажи книг о мозге в России выросли на 61% за полгода, сообщили RTVI в издательстве АСТ. За первое полугодие 2026 года продажи литературы о работе мозга и когнитивном здоровье увеличились на 61,2% в штуках по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

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