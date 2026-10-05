В Республике Татарстан полицейскими пресечена деятельность группы лиц, занимавшихся хищением денежных средств одного из банков

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно с сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Татарстан в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий выявлена мошенническая схема по факту хищения бюджетных денежных средств, выделяемых одному из банков с государственным участием в рамках реализации одной из программ, группой лиц, путем обмана и злоупотреблением доверия граждан России.