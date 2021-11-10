Как курс рубля сформируется к началу декабря

Специально для "Российской газеты" преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук рассказал, что повлияло на рубль и каким его курс будет к декабрю:- На динамику рубля повлияли несколько факторов.
Специально для "Российской газеты" преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук рассказал, что повлияло на рубль и каким его курс будет к декабрю:- На динамику рубля повлияли несколько факторов.
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