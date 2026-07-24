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Царьград

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Белгородская область: 23 июля обстрел ВСУ, 1 погиб, 40 пострадали

Белгородская область: 23 июля обстрел ВСУ, 1 погиб, 40 пострадали

В Белгородской области 23 июля подверглись обстрелу со стороны украинских военных, результатом чего стали гибель одного и ранения 40 мирных жителей.

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