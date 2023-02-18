Будет вкусно

131 495 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • seawife2007 ОЛЬГА
    8 часов тушить свинину???Это что ,такой старый хряк??Корейская пицца с...
  • Валерий Махахей
    Мед кипятить совсем уже!!!Пряный сбитень по...
  • викентий дубниченко
    Где  у нас имеются кочуджан и кимчи? Чем их можно заменить и можно ли их заменить?Корейская пицца с...

Готовим скумбрию в духовке: 5 лучших рецептов

Готовим скумбрию в духовке: 5 лучших рецептов

Скумбрия — довольно жирная и сытная рыба, а потому отлично подходит для зимнего меню. В ней много витаминов, микроэлементов, а также полиненасыщенных кислот омега-3, которые помогают организму укреплять иммунитет и оптимизировать обмен веществ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх