Готовим скумбрию в духовке: 5 лучших рецептов

Скумбрия — довольно жирная и сытная рыба, а потому отлично подходит для зимнего меню. В ней много витаминов, микроэлементов, а также полиненасыщенных кислот омега-3, которые помогают организму укреплять иммунитет и оптимизировать обмен веществ.