Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Нам нужны не бандеровские и советские, а ИСТОРИЧЕСКИЕ названия!

Захожу   с  утра    в  эти  ваши   интернеты,  а тут    -  батюшки-светы! - снова   дискуссия    о   топонимике  идёт,  цитирую: "Возвращение регионов Новороссии в состав РФ снова актуализировало вопрос с топонимикой.

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