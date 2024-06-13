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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Каролина» хочет продлить контракт со Слэвином на долгий срок (Эллиотт Фридман)

Об этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман. Срок соглашения игрока рассчитан до конца сезона-2024/25. «Слышал, что «Харрикейнс» работают над продлением контракта с Джейккобом Слэвином на долгий срок.

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