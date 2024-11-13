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«Вектор жизни». Психолог Орлова рассуждает, чем опасно отсутствие детей

«Вектор жизни». Психолог Орлова рассуждает, чем опасно отсутствие детей

Государственная дума приняла во втором чтении закон о запрете пропаганды «чайлдфри». А откуда в России взялось это явление и чем оно опасно? Об этом рассуждает заместитель директора Института клинической психологии и социальной работы ФГАОУ ВО РНИМУ им.

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