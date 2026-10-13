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Спорт Уик-Энд

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Что ещё сгубило «Краснодар» в матче с «Зенитом» - Леонид Слуцкий вынес вердикт

Что ещё сгубило «Краснодар» в матче с «Зенитом» - Леонид Слуцкий вынес вердикт

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий высказался по итогам матча 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Зенитом» (2:3).

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