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В 2019 году Верка Сердючка могла выдвинуть свою кандидатуру в президенты

В 2019 году Верка Сердючка могла выдвинуть свою кандидатуру в президенты

Украинский артист, Алексей Данилко, известный под псевдонимом Верки Сердючки, мог выдвинуть свою кандидатуру на выборах в президенты Украины в 2019 году и тем самым помешать Владимиру Зеленскому стать президентом, сообщила журналистка Алеся Бацма.

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