В 2019 году Верка Сердючка могла выдвинуть свою кандидатуру в президенты

Украинский артист, Алексей Данилко, известный под псевдонимом Верки Сердючки, мог выдвинуть свою кандидатуру на выборах в президенты Украины в 2019 году и тем самым помешать Владимиру Зеленскому стать президентом, сообщила журналистка Алеся Бацма.