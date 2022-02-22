Племена Майя назвали 22 февраля 2022 года одной из возможных дат конца света

Вокруг загадочного древнего народа до сих пор ходят множество легенд и слухов. Некоторые считают, что представители этого племени могли общаться с внеземными цивилизациями, получив таким образом знания об устройстве неба, звезд и мира в целом.
Вокруг загадочного древнего народа до сих пор ходят множество легенд и слухов. Некоторые считают, что представители этого племени могли общаться с внеземными цивилизациями, получив таким образом знания об устройстве неба, звезд и мира в целом.
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