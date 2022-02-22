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Племена Майя назвали 22 февраля 2022 года одной из возможных дат конца света

Племена Майя назвали 22 февраля 2022 года одной из возможных дат конца света

Вокруг загадочного древнего народа до сих пор ходят множество легенд и слухов. Некоторые считают, что представители этого племени могли общаться с внеземными цивилизациями, получив таким образом знания об устройстве неба, звезд и мира в целом.

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