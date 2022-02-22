Пришлось объясняться: Чимин впервые высказался о своем уходе из BTS

В последнее время Чимин (Jimin) ведет себя крайне странно. Он практически не общается с ребятами из коллектива, а после репетиций быстро едет домой.
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