Popcaketv

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Пришлось объясняться: Чимин впервые высказался о своем уходе из BTS

Пришлось объясняться: Чимин впервые высказался о своем уходе из BTS

В последнее время Чимин (Jimin) ведет себя крайне странно. Он практически не общается с ребятами из коллектива, а после репетиций быстро едет домой.

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