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Оперативный штаб: За неделю заболеваемость COVID-19 снизилась на 28%

За неделю с 25 декабря по 31 декабря 2023 года заболеваемость COVID-19 снизилась на 28,6%. Об этом сообщает  информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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