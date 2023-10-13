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Союзники РФ предложили Путину реорганизовать БРИКС в боевой альянс. Формируется огромная армия против НАТО

Союзники РФ предложили Путину реорганизовать БРИКС в боевой альянс. Формируется огромная армия против НАТО

А тем временем в странах Азии растёт ощущение угрозы со стороны западного мира, и уже раздаются предложения о том, чтобы реорганизовать БРИКС в оборонительный альянс.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Это было ясно давно что только совместный отпор может резко сократить аппетиты наглов.
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3 час.

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