Эстонская прокуратура закрыла дело о беспилотнике, который 25 марта врезался в трубу электростанции Аувере.
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