Военный блогер объяснил, зачем ВСУ атакуют Белгород, Воронеж и другие российские города

Украинские боевики накануне вновь нанесли удары по Белгороду, выпустив по нему 10 ракет РСЗО. Также ракетами «Точка-У» была атакована Брянская область, а беспилотники запущены в сторону Воронежа, Московской и Ленинградской областей.