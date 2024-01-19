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Несекретные материалы

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Военный блогер объяснил, зачем ВСУ атакуют Белгород, Воронеж и другие российские города

Военный блогер объяснил, зачем ВСУ атакуют Белгород, Воронеж и другие российские города

Украинские боевики накануне вновь нанесли удары по Белгороду, выпустив по нему 10 ракет РСЗО. Также ракетами «Точка-У» была атакована Брянская область, а беспилотники запущены в сторону Воронежа, Московской и Ленинградской областей.

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Комментарии
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Геннадий Сытник
Какое оттягивание, йолоп? В России войск не осталось? Идиот.
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15 час.
Nikolay Zakharov
А мое мнение таково,укрепить ПВО в приграничных городах России,войск и техники достаточно,чтобы защитить население,и не давать передышек ВСУ, окружить наконец Авдеевку, тогда дела пойдут быстрее.
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7 час.
ГМ
Георгий Михалев
Надо работать на опережение. Пора усиливать оборону Москвы, Петербурга, Казани и других городов.
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6 час.

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