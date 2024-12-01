Три этапа, которые, как утверждается, могут стать основой для мирного урегулирования конфликта нав Украине, предлоожил политолог из Великобритании Анатоль Ливен 1 декабря в своей статье на портале UnHerd.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии