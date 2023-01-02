Замглавы МИД РФ: Москва будет блокировать военные угрозы со стороны Токио

Москва примет ответные адекватные меры для блокирования военных угроз со стороны Токио, если Япония продолжит курс на отказ от мирного развития страны, что представляет собой вызов для безопасности РФ и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в целом.
Москва примет ответные адекватные меры для блокирования военных угроз со стороны Токио, если Япония продолжит курс на отказ от мирного развития страны, что представляет собой вызов для безопасности РФ и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в целом.
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