Кинолог рассказал, как собака сообщает хозяину о сильной боли

Собаки не имеют возможности сообщить о проблемах со здоровьем и не понимают реальных причин возникающей у них боли, но у них есть способы информировать хозяина, рассказал в беседе РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев .