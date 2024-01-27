«Мина замедленного действия» американского бизнеса

Американские корпорации активно увольняют сотрудников на протяжении двух последних лет. Среднее звено менеджеров, наиболее пострадало от череды сокращений и это несет отрицательные долгосрочные последствия для крупных корпораций.
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