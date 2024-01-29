Венгрия и Румыния заявили, что не прочь получить часть Украины

Сначала за «возвращение исторических земель» высказались в Венгрии, а потом и в Румынии. Венграм – Закарпатье, румынам – к Закарпатью ещё несколько территорий "Если Украина проиграет в войне, Венгрия потребует Закарпатье", – заявил лидер ультраправой партии Mi Hazank (наша Родина) Ласло Тороцкой.
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