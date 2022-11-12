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Джоэл Джеймс и Малкольм Томас – авторы лучших моментов тура Единой лиги ВТБ

Джоэл Джеймс и Малкольм Томас – авторы лучших моментов тура Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов игрового раунда. Топ-10 возглавили Джоэл Джеймс («Парма») и Малкольм Томас («Самара»).

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