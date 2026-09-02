Работать в одной компании с партнером готовы 24 процента петербуржцев

Каждый четвертый житель Санкт-Петербурга хотел бы работать в одной компании со своим партнером. При этом наиболее комфортным вариантом для совместной работы местные жители считают друзей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СК Падение мусорной ...
- GБ Пять веков борьбы...
- АТ Пять веков борьбы...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым