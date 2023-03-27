Страна и люди

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Свобода воли становится главной в политике стран Персидского залива

Свобода воли становится главной в политике стран Персидского залива

Стаю «умерших душ» на Ближнем Востоке возглавили США, которые считают, что Китай крадет у них лидерство в регионе М К Бхадракумар На фото: Ван И член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) членом Совета министров и советником по национальной безопасности Мусаадом бен Мухаммедом Аль-Айбаном, и иранской делегацией во главе с адмиралом Али Шамхани (Фото: Xinhua/Luo Xiaoguang/ Global Look Press) Посредничество Китая в нормализации саудовско-иранских дипломатических отношений широко приветствовалось на международном уровне, особенно в западноазиатском регионе.

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